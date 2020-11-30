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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Розарио Доусон в образе Асоки Тано красуется на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Официальный твиттер-аккаунт видеосервиса Disney+ опубликовал очередной постер второго сезона «Мандалорца», и с момента выхода пятого эпизода продолжения под названием The Jedi ни для кого, конечно, не секрет, кому он посвящён. Персонажного плаката удостоилась знаменитая Асока Тано в исполнении Розарио Доусон.

Постеры сериала «Мандалорец»

Слухи о появлении персонажа в космическом вестерне Джоан Фавро и Дэйва Филони ходили с весны, но официального подтверждения зрители дождались только сейчас, когда своими глазами увидели героиню на экране. Доусон уверяет, что попала в сериал исключительно благодаря фанкасту. Сначала в сети появился фанарт, где её изобразили в образе Асоки. Оный привлёк внимание сотрудницы пресс-службы франчайза «Звёздные войны», которая показала изображение Дэйву Филони. Вот так Доусон и повезло возглавить список актрис, претендующих на роль.

Вдобавок подборку официальных кадров из пятой серии опубликовал портал Vanity Fair:

Кадры из сериала «Мандалорец» Кадры из сериала «Мандалорец» Кадры из сериала «Мандалорец»
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