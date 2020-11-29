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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

Во втором сезоне «Ведьмака» появится Мэва, королева Лирии и Ривии

Портал Redanian Intelligence, с неослабевающий вниманием следящий за всеми новостями вокруг сериала «Ведьмак», сообщает, что во втором сезоне многосерийного фэнтези появится один весьма колоритный персонаж — Мэва, королева Лирии и Ривии. И сыграет её шотландская актриса Ребекка Ханссен («Знание»).

На момент развития событий второго сезона Мэва ещё юна и пока не прославилась своими военными подвигами. Предполагается, что персонаж появится в нескольких эпизодах, которые режиссируют Сара О’Горман (3 и 4 эпизоды) и Эд Базалгетт (5 и 8 эпизоды). Помимо появления в литературной саге Анджея Сапковского, Белая Королева удостаивается упоминания в основной игровой серии CD Project, а также выступает главной героиней игрового спин-оффа «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

Меж тем съёмки сериала с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях продолжаются в лесистых окрестностях Лондона. Процессом руководит шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич.

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Ведьмак
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