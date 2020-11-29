Новые сериалы 30 ноября — 6 декабря

Первая неделя зимы изобилием сериальных премьер не порадует. Сколько-нибудь заметная многосерийная премьера всего одна — звания сериала недели удостоился драматический триллер «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном, чья премьера состоится на кабельном канале Showtime.
Среда, 2 декабря
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.
Пятница, 4 декабря
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.
боевик, приключения
В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао
Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков
Предыстория популярного приключенческого боевика повествует о молодости находчивого и крайне изобретательного спецагента, который отличается нелюбовью к огнестрельному оружию и целым арсеналом умений, позволяющих ему выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций с помощью смекалки и подручных средств.
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.
Воскресенье, 6 декабря
детектив, драма, триллер
В ролях Брайан Крэнстон, Хантер Дуэн, Майкл Стёлбарг, Кармен Эджого, Марго Мартиндейл, Лоррейн Туссен
Создатель Питер Моффат
Адам, сын уважаемого судьи из Нового Орлеана Майкла Дезиато, оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия. Жертва — сын опаснейшего криминального авторитета Джимми Бакстера и его не менее опасной супруги Джины. Судье Дезиато приходится сделать очень непростой выбор, и от этого решения будет зависеть всё: его репутация, его карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.
Брайан Крэнстон возвращается на малые экраны в новой остросюжетной драме, где его персонажу вновь предстоит сделать крайне сложный выбор и преступить черту закона.
комедия, драма
В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни
Создатель Пол Эбботт
Ремейк одноимённого британского сериала о многодетном отце, который вместо того чтобы воспитывать шестерых детей, предпочитает напиваться в хлам, творить всякие непотребства и горевать о неудавшейся жизни. Дети, в свою очередь, пытаются разглядеть через отцовский перегар всю прелесть жизни в пригороде Чикаго, и это у них даже получается. Особенно в те редкие часы, когда папа трезв и приятен в общении.
драма, боевик, исторический
В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд
Создатель Джонатан Троппер
Второй сезон криминальной экшен-драмы завершится десятым эпизодом Man on the Wall. Поскольку кабельный канал Cinemax больше не занимается производством оригинальных сериалов, речь о продлении пока не идёт.