Новые сериалы 30 ноября — 6 декабря

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Showtime

Адам, сын уважаемого судьи из Нового Орлеана Майкла Дезиато, оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия. Жертва — сын опаснейшего криминального авторитета Джимми Бакстера и его не менее опасной супруги Джины. Судье Дезиато приходится сделать очень непростой выбор, и от этого решения будет зависеть всё: его репутация, его карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.

Брайан Крэнстон возвращается на малые экраны в новой остросюжетной драме, где его персонажу вновь предстоит сделать крайне сложный выбор и преступить черту закона.