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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 30 ноября — 6 декабря

Первая неделя зимы изобилием сериальных премьер не порадует. Сколько-нибудь заметная многосерийная премьера всего одна — звания сериала недели удостоился драматический триллер «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном, чья премьера состоится на кабельном канале Showtime.

Среда, 2 декабря

 
Сезон4
CBS
Спецназ SEAL Team

боевик, драма

В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший

Создатель Бенджамин Кавелл

Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.

Пятница, 4 декабря

 
Сезон11
CBS
Голубая кровь Blue Bloods

боевик, драма

В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг

Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс

Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.

 
Сезон5
CBS
Макгайвер MacGyver

боевик, приключения

В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао

Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков

Предыстория популярного приключенческого боевика повествует о молодости находчивого и крайне изобретательного спецагента, который отличается нелюбовью к огнестрельному оружию и целым арсеналом умений, позволяющих ему выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций с помощью смекалки и подручных средств.

Видео

 
Сезон3
ABC
Частный детектив Магнум Magnum P.I.

детектив

В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь

Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков

Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.

Воскресенье, 6 декабря

 
Премьера+
Showtime
Ваша честь Your Honor

детектив, драма, триллер

В ролях Брайан Крэнстон, Хантер Дуэн, Майкл Стёлбарг, Кармен Эджого, Марго Мартиндейл, Лоррейн Туссен

Создатель Питер Моффат

Адам, сын уважаемого судьи из Нового Орлеана Майкла Дезиато, оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия. Жертва — сын опаснейшего криминального авторитета Джимми Бакстера и его не менее опасной супруги Джины. Судье Дезиато приходится сделать очень непростой выбор, и от этого решения будет зависеть всё: его репутация, его карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.

Брайан Крэнстон возвращается на малые экраны в новой остросюжетной драме, где его персонажу вновь предстоит сделать крайне сложный выбор и преступить черту закона.

Видео

 
Сезон11
Showtime
Бесстыдники Shameless

комедия, драма

В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни

Создатель Пол Эбботт

Ремейк одноимённого британского сериала о многодетном отце, который вместо того чтобы воспитывать шестерых детей, предпочитает напиваться в хлам, творить всякие непотребства и горевать о неудавшейся жизни. Дети, в свою очередь, пытаются разглядеть через отцовский перегар всю прелесть жизни в пригороде Чикаго, и это у них даже получается. Особенно в те редкие часы, когда папа трезв и приятен в общении.

Видео

 
Конец сезона2
Cinemax
Воин Warrior

драма, боевик, исторический

В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд

Создатель Джонатан Троппер

Второй сезон криминальной экшен-драмы завершится десятым эпизодом Man on the Wall. Поскольку кабельный канал Cinemax больше не занимается производством оригинальных сериалов, речь о продлении пока не идёт.

Видео

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