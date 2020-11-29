Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 ноября

Небинарная Шельма Задранец и грутообразный Детрит в свежих промо «Стражи» по романам Терри Пратчетта. Новая порция боли.
«Пространство» завершится шестым сезоном, который обойдётся без обвинённого в домогательствах Кэса Анвара. Видимо, учинённое этим летом независимое расследование принесло свои горькие плоды.
Злые русские, драчливые китайцы, ирландские гангстеры и многое другое в трейлере пародии на культовые фильмы 90-х Zakon i Besporyadok. Первый эпизод сериала выходит на IVI уже завтра.
«Маша и Медведь» претендует на звание самого популярного детского сериала в мире. Победителя выбирают зрители по всей планете.
Amazon не поверил в «Утопию»: сериал закрыт после первого сезона. Хватит нам и одной пандемии.
Проделки Рэя Фишера? Джосс Уидон покинул The Nevers — викторианскую фантастику, которую снимал для HBO. Создатель сериала объяснил свой уход усталостью и сложностями в производстве.
Стартовали съёмки «Молодого Скалы» — сериала о юности великого актёра (первые фото). Джонсон и его бровь.
Кирилл Кяро — современный Харон в тизере мистической драмы «Пассажиры». Премьера — в декабре.
Шоураннер «Карателя» возглавил сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом. Стив Лайтфут пришёл на смену Эрику Уоррену Сингеру.
Шальные Галлагеры на пороге крупных перемен в трейлере финального сезона «Бесстыдников». Шумное прощание со зрителями стартует в начале декабря.