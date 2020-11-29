Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 ноября

Небинарная Шельма Задранец и грутообразный Детрит в свежих промо «Стражи» по романам Терри Пратчетта. Новая порция боли.

«Пространство» завершится шестым сезоном, который обойдётся без обвинённого в домогательствах Кэса Анвара. Видимо, учинённое этим летом независимое расследование принесло свои горькие плоды.

Злые русские, драчливые китайцы, ирландские гангстеры и многое другое в трейлере пародии на культовые фильмы 90-х Zakon i Besporyadok. Первый эпизод сериала выходит на IVI уже завтра.

«Маша и Медведь» претендует на звание самого популярного детского сериала в мире. Победителя выбирают зрители по всей планете.

Amazon не поверил в «Утопию»: сериал закрыт после первого сезона. Хватит нам и одной пандемии.

Проделки Рэя Фишера? Джосс Уидон покинул The Nevers — викторианскую фантастику, которую снимал для HBO. Создатель сериала объяснил свой уход усталостью и сложностями в производстве.

Шоураннер «Карателя» возглавил сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом. Стив Лайтфут пришёл на смену Эрику Уоррену Сингеру.