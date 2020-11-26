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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Проделки Рэя Фишера? Джосс Уидон покинул The Nevers — викторианскую фантастику, которую снимал для HBO

Масштабная научно-фантастическая драма The Nevers в декорациях викторианского Лондона, над которой Джосс Уидон («Светлячок») работал совместно с кабельным каналом HBO с 2018 года, может так и не добраться до экранов. Создатель покинул проект и не планирует к нему возвращаться.

В заявлении Уидона, эксклюзивно обнародованном порталом CinemaBlend, сообщается о причинах, побудивших шоураннера отказаться от дальнейшей работы над The Nevers:

Этот год, полный небывалых трудностей, повлиял на мою жизнь и взгляды так сильно, как я не мог и вообразить. И хотя создание и продюсирование The Nevers было для меня радостным опытом, я осознал, что уровень обязательств, необходимый для дальнейшей работы, в сочетании со сложностями создания столь масштабного сериала во времена пандемии — это больше, чем я могу вынести без ущерба для качества проекта. Я искренне вымотан, и поэтому отхожу от дел, чтобы направить свою энергию на собственную жизнь, в которой тоже грядёт волнующая перемена. Я невероятно горжусь проделанной нами работой, благодарен нашему невероятному актёрскому составу и творческой команде, а также HBO — за возможность создать ещё один удивительный мир. Я трудился над The Nevers с искренней любовью, но после двух лет труда, любовь — единственное, что я могу предложить. Она никогда не иссякнет.

Кабельный канал HBO пока никак не прокомментировал это заявление, и вопрос о статусе проекта, где Уидон числился шоураннером, создателем, сценаристом, режиссёром и продюсером, остаётся открытым. Приключенческая фантастика обещала рассказать о команде крутых леди, бросающих вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У каждой героини — набор уникальных необычных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

В съёмках, проходивших в Лондоне, успели поучаствовать Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Ник Фрост, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэйр. Премьеру планировали на весну 2021-го.

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