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Кирилл Кяро — современный Харон в тизере мистической драмы «Пассажиры»

Отечественный онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер многосерийной мистической драмы «Пассажиры» с Кириллом Кяро в главной роли. Премьера сериала о загадочном московском таксисте состоится 24 декабря.

Кяро играет Андрея, водителя старого «Мерседеса», пассажирами которого становятся только те, кто распрощался с земной жизнью, но так и не пересёк финальную черту. На этом свете почивших удерживают разные незавершённые дела, и пока мающиеся души не откроются воителю и не осознают, что конкретно удерживает их на Земле, исповедальня на колёсах продолжит свой путь по столице.

В сериале под режиссурой Карена Оганесяна («Пять невест», «Игра на выживание») также снимаются Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг и Анастасия Уколова.

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Видео Пассажиры
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Кирилл Кяро — современный Харон в тизере мистической драмы «Пассажиры»

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