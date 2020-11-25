Суровые Тревор и Сифа на первых кадрах четвёртого сезона Castlevania

Этой весной анимационное фэнтези Castlevania получило официальное продление на четвёртый сезон, и с тех пор создатели сериала по культовой игровой серии трудятся над продолжением, которое пока не обзавелось датой выхода, зато обзавелось первыми кадрами. Скриншоты опубликовал в своём твиттере режиссёр сериала Сэм Дитс из Powerhouse Animation Studios.

Постановщик сообщил подписчикам, что их ждёт бесподобный четвёртый сезон. Они как раз завершили работу над одним из эпизодов, и Дитс так гордится всей творческой командой проекта, что даже прослезился. В качестве подарка на День благодарения фанатам достались два скриншта из продолжения с главными героями готического фэнтези Тревором Бельмонтом и Сифой Белнадес.