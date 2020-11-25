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Суровые Тревор и Сифа на первых кадрах четвёртого сезона Castlevania

Этой весной анимационное фэнтези Castlevania получило официальное продление на четвёртый сезон, и с тех пор создатели сериала по культовой игровой серии трудятся над продолжением, которое пока не обзавелось датой выхода, зато обзавелось первыми кадрами. Скриншоты опубликовал в своём твиттере режиссёр сериала Сэм Дитс из Powerhouse Animation Studios.

Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania»

Постановщик сообщил подписчикам, что их ждёт бесподобный четвёртый сезон. Они как раз завершили работу над одним из эпизодов, и Дитс так гордится всей творческой командой проекта, что даже прослезился. В качестве подарка на День благодарения фанатам достались два скриншта из продолжения с главными героями готического фэнтези Тревором Бельмонтом и Сифой Белнадес.

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