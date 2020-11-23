«Маша и Медведь» претендует на звание самого популярного детского сериала в мире

Отечественный анимационный хит «Маша и Медведь», доказавший свою успешность и за рубежом, стремится к новым высотам. Комедийный мультсериал о дружбе и приключениях неугомонной девочки и её косолапого лесного друга стал одним из номинантов на звание самого востребованного детского сериала в мире по версии зарубежной премии Global TV Demand Awards.

Подсчётами занимается уже небезызвестная аналитическая контора Parrot Analytics. Победителей определят по результатам зрительского спроса на более чем 100 рынках цифрового телевидения по всему миру в период с 1 января по 31 октября 2020 года. В конкурентах у нашего мультсериала значатся не менее известные «Губка Боб Квадратные Штаны», «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Звёздные войны: Войны клонов». «Маша и Медведь» — единственный российский проект, попавший в чисто финалистов в категории «Самый востребованный детский сериал» (Most in-demand children`s series).

По информации пресс-службы компании Animaccord, итоги подсчётов и имена лауреатов премии обнародуют в январе 2021 года.