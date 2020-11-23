«Ведьмак» Генри Кавилл неохотно поздравляет вас с наступающим Рождеством

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как будут выглядеть кровавые битвы из «Ведьмака», если наложить на них весёленький новогодний саундтрек? Вот его создатели не только задумались, но и сделали — надо же как-то развлекаться, пока съёмки на паузе. Получилось, прямо скажем, бодро, а визуальным эффектам точно позавидовали бы некоторые сцены сериала.

Это всё, конечно, мило, но поклонники «Ведьмака» явно предпочли бы получить в подарок второй сезон или хотя бы фоточки Фрейи Аллан точную дату премьеры. Но понятно, что из-за COVID-19 его досъёмки в ближайшее время кажутся практически непосильной задачей.