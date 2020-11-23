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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Карателя» возглавил сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом

Многосерийный проект Apple TV+ «Шантарам» с Чарли Ханнэмом («Джентльмены»), с прошлого февраля поставленный на паузу из-за производственных накладок, получил нового шоураннера. Поиски продолжались несколько месяцев и наконец-то увенчались успехом — прежнего сценариста и продюсера сериала Эрика Уоррена Сингера («Афера по-американски») заменил Стив Лайтфут («Каратель», «Ганнибал»).

Экранизация автобиографического романа Грегори Дэвида Робертса разворачиваются в Индии 80-х годов. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

Первые два эпизода снимет Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Лайтфут также выступит исполнительным продюсером сериала вместе cо Стивом Голином, Андреа Баррон, Николь Клеменс и Ричардом Шарки. Производство курируют Anonymous Content и Paramount TV.

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Шантарам
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 
21:00КГ играет: Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout
 

Выйдут в ноябре

24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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29 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
11Телеовощи – 367: То ли пенис, а то ли виденье
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 437: «Гудбай, Америка», «Гренландия» и скучная «Дичь»
 
2Ноль кадров в секунду – 343: Новое яйцо Судакова
 
13ЕВА – 399: Одеяло из собак
 
25Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
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