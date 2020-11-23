Шоураннер «Карателя» возглавил сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный проект Apple TV+ «Шантарам» с Чарли Ханнэмом («Джентльмены»), с прошлого февраля поставленный на паузу из-за производственных накладок, получил нового шоураннера. Поиски продолжались несколько месяцев и наконец-то увенчались успехом — прежнего сценариста и продюсера сериала Эрика Уоррена Сингера («Афера по-американски») заменил Стив Лайтфут («Каратель», «Ганнибал»).

Экранизация автобиографического романа Грегори Дэвида Робертса разворачиваются в Индии 80-х годов. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

Первые два эпизода снимет Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Лайтфут также выступит исполнительным продюсером сериала вместе cо Стивом Голином, Андреа Баррон, Николь Клеменс и Ричардом Шарки. Производство курируют Anonymous Content и Paramount TV.