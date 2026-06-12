Стриминг Apple теперь проклят сериалом «Бухта вдов»: комедийный ужастик продлён на второй сезон

Apple TV продолжит изучать загадки проклятого острова в сериале «Бухта вдов» — стриминг продлил мистический триллер с элементами комедии на второй сезон.

Мэттью Риз сыграл в сериале мэра городка на острове в Новой Англии — единственного человека среди всех жителей, отказывающегося верить, что это место проклято сверхъестественными силами.

Продолжение решили анонсировать до финала первого сезона — заключительный эпизод выйдет 17 июня.

Apple TV также заключила с создательницей сериала Кэти Дипполд новый контракт — она не только продолжит исполнять обязанности шоураннера своего шоу, но и займётся разработкой других проектов.

«Бухта вдов» пользуется популярностью у критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» составляет 97%, а рейтинг зрителей — 93%.