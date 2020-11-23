«Ход королевы» стал самым рейтинговым мини-сериалом Netflix — его посмотрели 62 млн человек

Аня Тейлор-Джой в роли шахматистки-вундеркинда с зависимостями не на шутку взбудоражила зрителей — настолько, что драму «Ход королевы» всего за 28 дней посмотрело 62 млн человек. Таковы официальные данные Netflix, радостно отрапортовавшего, что перед нами самый популярный игровой мини-сериал сервиса за всё время его существования.

Но на этом рекорды не заканчиваются. Сериал вошёл в Топ-10 сразу в 92 странах и стал номером один в 63-х. Роман Уолтера Тевиса, который лёг в его основу, неожиданно попал в список бестселлеров The New York Times спустя 37 лет после выхода, а интерес к игре в шахматы, судя по запросам в Google, достиг максимального за последние девять лет уровня.

Чуть ранее свои данные опубликовала компания Nielsen: за первую неделю мини-сериал Скотта Фрэнка и Аллана Скотта насмотрели на 551 миллионов минут, что позволило ему попасть в десятку самых популярных фильмов и сериалов среди всех стриминговых платформ.