Дарт Вейдер на минималках — второй сезон «Мандалорца» обзавёлся постером с моффом Гидеоном

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Мандалорец» уже по традиции опубликовал свежий персонажный постер второго сезона. Недавно вышедший четвёртый эпизод вернул в повествование моффа Гидеона. Именно этому персонажу и посвящён новый плакат, на котором злодей в исполнении Джанкарло Эспозито изображён в своих чёрных «вейдеровских» доспехах и с Тёмным мечом на поясе.

Серия под названием The Siege поведала среди прочего о грандиозных планах моффа Гидеона, сумевшего оперативно сориентироваться и своевременно обеспечить себе финансовую и силовую поддержку после поражения Галактической Империи в войне с Альянсом повстанцев.