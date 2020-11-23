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Дарт Вейдер на минималках — второй сезон «Мандалорца» обзавёлся постером с моффом Гидеоном

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Мандалорец» уже по традиции опубликовал свежий персонажный постер второго сезона. Недавно вышедший четвёртый эпизод вернул в повествование моффа Гидеона. Именно этому персонажу и посвящён новый плакат, на котором злодей в исполнении Джанкарло Эспозито изображён в своих чёрных «вейдеровских» доспехах и с Тёмным мечом на поясе.

Серия под названием The Siege поведала среди прочего о грандиозных планах моффа Гидеона, сумевшего оперативно сориентироваться и своевременно обеспечить себе финансовую и силовую поддержку после поражения Галактической Империи в войне с Альянсом повстанцев.

Постеры сериала «Мандалорец»
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