Роберт Патрик присоединился к выжившим в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Официальный твиттер зомби-сериала «Ходячие мертвецы» опубликовал промо-ролик шести дополнительных эпизодов 10 сезона. Первая бонусная серия выйдет на кабельном канале AMC 28 февраля.
Видеоролик пусть и короткий, но достаточно информативный: помимо вернувшейся Лорен Коэн в образе Мэгги в кадре засветился новый персонаж по имени Мэйс в исполнении Роберта Патрика. В новых эпизодах постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана героям предстоит расхлёбывать последствия завершившейся войны с Шепчущимися.