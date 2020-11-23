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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Роберт Патрик присоединился к выжившим в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Официальный твиттер зомби-сериала «Ходячие мертвецы» опубликовал промо-ролик шести дополнительных эпизодов 10 сезона. Первая бонусная серия выйдет на кабельном канале AMC 28 февраля.

Видеоролик пусть и короткий, но достаточно информативный: помимо вернувшейся Лорен Коэн в образе Мэгги в кадре засветился новый персонаж по имени Мэйс в исполнении Роберта Патрика. В новых эпизодах постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана героям предстоит расхлёбывать последствия завершившейся войны с Шепчущимися.

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Видео Ходячие мертвецы
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