Авторы рассказывают об уникальном мире Гришавёрса в ролике о создании сериала «Тень и кость»

Потоковый сервис Netflix выпустил ролик о создании фэнтези-мира «Тени и кости» — экранизации книжной вселенной «Гриша» Ли Бардуго, черпавшей вдохновение в царской России начала XIX века. В закадровом видео шоураннер и сосценарист Эрик Хайссерер («Прибытие») на пару с активно участвующей в производстве Бардуго, а также продюсером Шоном Леви («Очень странные дела») и ключевыми участниками каста рассказывают о мире сериала и его героях.

Премьера первого сезона эпического фэнтези состоится 23 апреля.

В приключенческом фэнтези юная сирота Алина Старков (Джесси Мей Ли) открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, где водятся кровожадные монстры. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

В первом сезоне также снимаются Бен Барнс, Люк Паскуалино, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Первый сезон срежиссировали Майрзи Алмас («Чужестранка»), Ли Толанд Кригер («Ты»), Дэн Лью («Ходячие мертвецы») и Джереми Уэбб («Каратель», «Академия Амбрелла»).