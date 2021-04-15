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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Зима близко? «Игра престолов» вырвалась в тренды «Твиттера» из-за загадочного послания создателей

Создатели «Игры престолов» продолжают жить в своей альтернативной реальности и жизнерадостно отмечать 10-летие сериала, лишь подливая масла в огонь зрительского недовольства. Но если опубликованный недавно трейлер восьмого сезона вызвал вполне осязаемый шквал негодования, то новый загадочный твит — скорее недоумение, в итоге также сменившееся ненавистью к людям, ответственным за всё это.

Вот то самое послание:

Фанаты тут же принялись строить догадки, что бы это могло значить, предположив, что нас ждёт какой-то большой анонс. В итоге, как обычно, дошло до требований переснять позорный финал сериала, а восьмой сезон «Игры престолов» даже вырвался в тренды «Твиттера».

Впрочем, есть серьёзное подозрение, что эта фраза означает ровно то же, что и весь финал сериала (спойлер, ничего). Но, кажется, после «Лиги справедливости Зака Снайдера» надежда на чудо в фанатских сердцах не умрёт никогда.

Теги
Игра престолов
Комментарии (5)

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