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«Игра престолов» возвращается! Время праздновать 10-летие премьеры (видео)

Кабельный канал HBO никогда не чурался жестокости и в очередной раз это доказывает, решив напомнить поклонникам «Игры престолов» о важной дате — в этом году исполняется десять лет с момента премьеры многосерийного фэнтези-эпика по книжной вселенной Джорджа Мартина.

По такому случаю HBO Max запускает Iron Anniversary. Целый месяц поклонники и подписчики цифровой платформы будут праздновать знаменательную дату и предаваться воспоминаниям — в особенности, о заключительном сезоне сериала, оставившем неизгладимый след в памяти обширного фандома.

Ну и, конечно, помимо всяческого интерактива и просмотра разнообразных закадровых видео, интервью с кастом и прочих подарков, которые будут появляться на специальной странице сериала в видеотеке сервиса, все желающие могут влиться в так называемый MaraThrone — снова прильнуть к малым экранам и целиком пересмотреть восьмисезонную эпопею на HBO Max.

Теги
ВидеоИгра престолов
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