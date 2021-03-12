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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Оливия Кук гарантирует: в приквеле «Игры престолов» не будет жестокого обращения с женщинами

Как и предполагалось, приквел «Игры престолов» будет мало похож на оригинал — в конце концов, времена изменились, и #MeToo больше не дремлет. Так, исполнительница главной роли в «Доме дракона» Оливия Кук уже успела высказаться по модной нынче теме необоснованно жестокого обращения с женщинами в сериале, которая ещё несколько лет назад мало кого волновала.

Разумеется, актриса возмущена до глубины души и вообще не смогла бы быть частью чего-то столь аморального — хорошо, что в новом проекте такого не будет, и ей не пришлось отказываться от главной роли:

Мне было бы некомфортно быть частью чего-то, имеющего столь вопиюще жестокие сцены насилия по отношению к женщинам без какой-либо причины, просто потому что они хотят привлечь больше зрителей. Мне повезло прочитать сценарий сиквела заранее, и там очень многое изменилось по сравнению с первыми сезонами «Игры престолов». Я не думаю, что, будучи в здравом уме, они бы добавили туда некто подобное.

Теперь становится откровенно страшно за сцены кровищи и обнажёнки, ставшие фирменной карточкой песни льда и пламени. Теперь, когда даже художественные произведения подвергаются жёсткой цензуре обеспокоенной общественности, подобные вольности превращаются в непозволительную роскошь.

Комментарии (11)

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