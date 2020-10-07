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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов»: Джордж Мартин был категорически против насилия над Дейенерис в первую брачную ночь

Сцена первой брачной ночи Дейенерис и кхала Дрого, безусловно, стала одной из самых запоминающихся в первом сезоне «Игры престолов», но не в лучшем смысле этого слова. Многие не одобрили столь жестокое обращение с кхалиси, в том числе и сам Джордж Мартин.

По его задумке всё было совершенно иначе: Дрого был мил и участлив, долго ходил вокруг да около и не приступил к делу, пока не получил согласие от новоиспечённой супруги. В первоначальном варианте сценария всё было именно так, но затем Дейенерис рекастнули, сцену переписали, а Мартина спросить забыли:

Почему сцена первой брачной ночи превратилась из взаимного соблазнения в жестокое насилие над Эмилией Кларк? Мы никогда это не обсуждали. Это сделало только хуже, не лучше.

Джордж Мартин, всего-навсего творец

Но у опытных шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса было своё мнение на этот счёт:

Она девочка, которая в ужасе от варвара, за которого её выдали замуж. Это последнее, чего бы она хотела. Тем не менее, к концу ночи она вдруг оказывается в счастливых сексуальных отношениях с ним. Для нас это не сработало.

Дэвид Бениофф, не поверил

В качестве аргумента она привели тот факт, что хоть первой брачной ночью в книге всё и было по взаимному согласию, в дальнейшем Дени неоднократно подвергалась насилию со стороны супруга.

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Игра престолов
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