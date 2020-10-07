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Йеннифер попала в плен на кадрах второго сезона «Ведьмака»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Ведьмак», как и ожидалось, опубликовал свежие промо-кадры второго сезона с третьим главным персонажем фэнтези-саги — на снимках запечатлена прекрасная чародейка Йеннифер в исполнении Ани Чалотры.

Как известно из опубликованного на днях синопсиса, Геральт (Генри Кавилл) уверовал в то, что любовь всей его жизни погибла в Битве при Соддене, и вместе с Цири (Фрейя Аллан) отправился в Каэр Морхен. Меж тем обессиленная сражением чародейка жива, почти здорова и в кандалах.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
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