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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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«Худший день моей карьеры» — Иван Реон о сцене первой брачной ночи с Сансой в «Игре престолов»

В последнее время «Игру престолов» начинают всё чаще попрекать за неподобающее обращение с женщинами, называя некоторые сцены неоправданно жестокими. И вот в дискуссию вступил Иван Реон, чей персонаж Рамси Болтон творил такое, за что актёру до сих пор стыдно. Речь идёт, разумеется, о нашумевшей сцене изнасилования Сансы Старк в первую брачную ночь:

Это было ужасно. Никто не хотел там находиться. Никто не хотел делать этого, но если ты рассказываешь историю, то должен делать это правдоподобно. Они не сделали это возбуждающим. На это было очень-очень тяжело смотреть. Ужасно, что это случилось… Это был худший день в моей карьере.

 
Иван Реон, милаха

Казалось бы, в сериале было немало других жутковатых сцен с участием всё того же Реона — Теон Грейджой не даст соврать. Но отрезанные гениталии не идут ни в какое сравнение с унижением женщин в эпоху #MeToo — даже если всё происходящее лишь плод больного воображения двух шоураннеров:

Если ты отрубаешь кому-то член палец, ты на самом деле не видишь этого, и когда ты снимаешь крупным планом, это всего лишь кусок сосиски пластика. Мы просто играем, это не по-настоящему. Но когда происходит что-то такое, и ты чувствуешь реальность ситуации, с этим очень трудно иметь дело. Это было ужасный день... Этого вообще не должно существовать в мире, но оно существует.

Ранее в подобном ключе, хоть и менее эмоционально, высказался Николай Костер-Вальдау. По его словам, сцена сексуального насилия (опять же, в первую брачную ночь) была унизительной для Эмилии Кларк. К слову, ни то, ни другое Джорджем Мартином не задумывалось.

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Игра престолов
 1 ноябряНашёлся человек, довольный финалом «Игры престолов» — исполнитель роли Рамси Болтона Иван Реон 13 октября«Для Эмилии Кларк это было унизительно» — Николай Костер-Вальдау о съёмках первого сезона «Игры престолов» 7 октября«Игра престолов»: Джордж Мартин был категорически против насилия над Дейенерис в первую брачную ночь
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