От «Эмили в Париже» до «Тетради смерти» — названы худшие фильмы и сериалы Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В свете недавнего выхода многосерийной «Эмили в Париже» и полнометражной «Ребекки» — обруганных критиками проектов Netflix — британское издание Independent взвалило на себя задачу отобрать двадцатку наиболее провальных, по мнению экспертов, фильмов и сериалов потокового сервиса.

Никто и не отрицает, что при громадьё оригинального контента, стриминговый гигант наряду с годными вещами частенько выпускает что-нибудь откровенно безвкусное, а то и вовсе неудобоваримое.

Отследив многочисленные отзывы профильной прессы, портал составил топ-20 проектов, которым досталось от критиков больше всего, снабдив список краткими комментариями, передающими суть претензий. Разделение на места нет, поэтому будем считать, что на всех нижеперечисленных критики озлобились примерно одинаково.

Сериалы:

«Эмили в Париже» — безобразное нагромождение клише и штампов;

«Голливуд» — проект Райана Мёрфи обозвали пёстрым месивом и нигилистической чёрной комедией;

«Космические войска» — скорее зарисовка, чем цельное произведение, с явным дефицитом юмора;

«Ненасытная» — названая сатирой теми, кто ничего в сатире не смыслит;

«Вдали» — Хиллари Суонк сделала всё, что в её силах, но этого оказалось недостаточно, чтобы вытянуть унылый сценарий;

«Что/Если» — к финалу первого сезона сюжет скатился в неприкрытую мелодраму;

«Марко Поло» — скучный главный герой и откровенно вялый сюжет;

«Цыганка» — в драме главной героини критики не отыскали ничего захватывающего или стоящего внимания;

«Хемлок Гроув» — скучно, предсказуемо, затянуто и откровенно «мыльно»;

«Лунатики» — австралийскую комедию среди прочего уличили в насмешках над трансгендерами.

Фильмы: