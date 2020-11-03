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Первоисточник: www.independent.co.uk Прямая ссылка на новость:
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От «Эмили в Париже» до «Тетради смерти» — названы худшие фильмы и сериалы Netflix

В свете недавнего выхода многосерийной «Эмили в Париже» и полнометражной «Ребекки» — обруганных критиками проектов Netflix — британское издание Independent взвалило на себя задачу отобрать двадцатку наиболее провальных, по мнению экспертов, фильмов и сериалов потокового сервиса.

Никто и не отрицает, что при громадьё оригинального контента, стриминговый гигант наряду с годными вещами частенько выпускает что-нибудь откровенно безвкусное, а то и вовсе неудобоваримое.

Отследив многочисленные отзывы профильной прессы, портал составил топ-20 проектов, которым досталось от критиков больше всего, снабдив список краткими комментариями, передающими суть претензий. Разделение на места нет, поэтому будем считать, что на всех нижеперечисленных критики озлобились примерно одинаково.

Сериалы:

  • «Эмили в Париже» — безобразное нагромождение клише и штампов;
  • «Голливуд» — проект Райана Мёрфи обозвали пёстрым месивом и нигилистической чёрной комедией;
  • «Космические войска» — скорее зарисовка, чем цельное произведение, с явным дефицитом юмора;
  • «Ненасытная» — названая сатирой теми, кто ничего в сатире не смыслит;
  • «Вдали» — Хиллари Суонк сделала всё, что в её силах, но этого оказалось недостаточно, чтобы вытянуть унылый сценарий;
  • «Что/Если» — к финалу первого сезона сюжет скатился в неприкрытую мелодраму;
  • «Марко Поло» — скучный главный герой и откровенно вялый сюжет;
  • «Цыганка» — в драме главной героини критики не отыскали ничего захватывающего или стоящего внимания;
  • «Хемлок Гроув» — скучно, предсказуемо, затянуто и откровенно «мыльно»;
  • «Лунатики» — австралийскую комедию среди прочего уличили в насмешках над трансгендерами.

Фильмы:

  • «Ребекка» — свежую адаптацию романа Дафны дю Морье обозвали тоскливой безвкусицей, а исполнителей главных ролей Арми Хаммера и Лили Джеймс пожурили за деревянность;
  • «Будка поцелуев» — подростковый ромком показался критикам пристанищем клише и сексизма;
  • «Нелепая шестёрка» — комедийный вестерн Адама Сэндлера рецензенты признали попросту несмотрибельным;
  • «Парадокс Кловерфилда» — из-за набора приевшихся штампов и неработающих твистов фильм признан самым слабым звеном трилогии Дж. Дж. Абрамса;
  • «Полярный» — попытки за обилием жестокости и наличием в кадре Мадса Микельсена спрятать предсказуемый сюжет провалились;
  • «Разум в огне» — экранизация мемуаров Сюзанны Кэхалан с Хлоей Грейс Морец признана клишированной слезовыжимательной историей, из-за своей банальности не вызывающей особого сопереживания страданиям героини;
  • «Тетрадь смерти» — одна из худших адаптаций последнего времени, которая из-за сценарных и режиссёрских вольностей не выдерживает никакого сравнения с одноимённым аниме;
  • «Молчание» — хоррор в основном отругали за слабый сценарий и вялый темп повествования;
  • «Тайная одержимость» — критики не отыскали в сюжете ни крупицы оригинальности или жизненно необходимого триллеру саспенса;
  • «Король» — историческая драма Дэвида Мишо с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном хоть и не страдает от унизительного рейтинга (71% одобрения на «Томатах»), немалая часть критиков посчитала, что до настоящей драмы она всё же недотягивает — недостаёт эмоционального накала и динамики.
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