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Брайан Фуллер назвал потенциальный четвёртый сезон «Ганнибала» союзом «Начала» и «Сердца Ангела»

Журналисты издания Rolling Stone изловчились поймать отовсюду сбегающего Брайана Фуллера, чтобы в очередной раз поговорить о «Ганнибале» — незавершённом проекте шоураннера, закрытом телеканалом NBC. Фуллер в который раз подтвердил, что готов продолжать работу над проектом, как и весь актёрский состав. Беда в том, что кроме них в этом пока никто не заинтересован.

Тем не менее у шоураннера сложилось чёткое представление о том, куда он повёл бы историю в продолжении. Фуллеру очень хотелось бы заново исследовать взаимоотношения главных героев — Уилла (Хью Дэнси) и Ганнибала (Мадс Миккельсен).

Дело не столько в ребрендинге [сюжета], сколько в возможности взглянуть на прежнюю динамику [между персонажами] через совершенно новую призму. Речь о знакомстве Ганнибала и Уилла в другом психическом состоянии. Хотелось бы взглянуть на историю с драматической стороны. Думаю, я уже как-то упоминал, что четвёртый сезон — это смесь «Начала» и «Сердца Ангела». А это значит, что там будет множество погружений в чертоги разума и искажение реальности или как минимум иное её восприятие. Но что сильнее всего меня радует, что наличие такого обширного материала для исследования души позволяет актёрам, чьи персонажи в сериале погибли, так или иначе проявится снова в мозгу Уилла Грэма.

 
Брайан Фуллер, нафантазировал

Создатель сериала отметил, что давным-давно поделился своими планами на четвёртый сезон с участниками актёрского состава, потому что продолжение истории родилось у него в голове во время работы над третьим. Воплотится ли оно когда-нибудь на экране, до сих пор большой вопрос.

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Темы
 
Ганнибал
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