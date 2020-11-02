Тимоти Олифант на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вышедший на прошлой неделе первый эпизод второго сезона «Мандалорца» представил зрителям персонажа Тимоти Олифанта, который так приглянулся зрителям, что от Disney уже требуют собственного спин-оффа для этого обаятельного чертяги. Кобб Вэнс — маршал захолустного городка Мос-Пелго на Татуине, а точнее, того, что от него осталось.

Помимо Олифанта, Педро Паскаля и успевшего засветиться в дебютной серии Темуэры Моррисона во втором сезоне должны появиться Кэти Сакхофф, Саша Бэнкс и Розарио Доусон в роли Асоки Тано. И, разумеется, к своим ролям вернутся Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито.

Режиссёрами отдельных эпизодов на сей раз выступили создатели сериала Джон Фавро и Дэйв Филони, а также Роберт Родригес, Пейтон Рид и Рик Фамуйива.

Последняя серия второго сезона «Мандалорца» выйдет 18 декабря, а ещё раньше начнутся съёмки третьего сезона.