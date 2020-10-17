Съёмки третьего сезона «Мандалорца» начнутся до конца года

Пока зрители дожидаются выхода на экраны второго сезона «Мандалорца», съёмочная команда уже вовсю готовится приступить к производству третьего. Создатель и шоураннер сериала Джон Фавро в беседе с порталом Variety сообщил, что по графику съёмки должны стартовать в конце этого года. К делу приступят, как только исполнитель титульной партии Педро Паскаль вернётся из Европы, где снимается в фильме «Невыносимый груз огромного таланта» с Николасом Кейджем.

Фавро отметил, что не сбиваться с рабочего ритма им позволяет уникальность задействованных в съёмочном процессе технологий. В том формате, в котором снимают «Мандалорца», легче и дешевле соблюдать правила повышенной безопасности, вводимые на съёмочных площадках с начала пандемии.

Дин Джарин (Паскаль), Малыш Йода и остальные персонажи многосерийного космического вестерна возвращаются на потоковый сервис Disney+ 30 октября. Как и в случае с первым сезоном, новые эпизоды продолжения будут выходить еженедельно.