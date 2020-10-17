Новые братья Винчестеры на свежих кадрах 15 сезона «Сверхъестественного»

За 15 лет «Сверхъестественного» в эфире братьям Сэму и Дину Винчестерам не впервой являться нам в юном обличье — в таких случаях давно уже не пацаны Джаред Падалеки и Дженсен Эклс вынужденно уступают место более подходящим по возрасту актёрам. Речь, разумеется, об эпизодах со флешбэками, в которых Сэма, как правило, изображал теперь уже 24-летний Колин Форд, а вот исполнители роли Дина постоянно менялись.

На этот раз обоих братьев сыграют новички сериала: старшего — Пэкстон Синглтон («Призраки дома на холме»), а младшего — Кристиан Майкл Купер («Побег»).

В эпизоде, премьера которого состоится 22 октября, братьев попросят расследовать убийство друга детства — они окажутся в мотеле из их прошлого и столкнутся с делом, которое, как они думали, уже раскрыли.

Съёмки сериала, к великому огорчению многочисленных фанатов, уже завершились, а самый последний эпизод выйдет в эфир 19 ноября.