Тизер второго сезона маньячного триллера «Метод» сулит героине Паулины Андреевой новые кошмары

Спустя год с момента выхода первого тизера продолжения «Метода» продюсерская студия «Среда» выкатила второй тизер. Многосерийный детективный триллер с Паулиной Андреевой, как сообщает ролик, выйдет скоро, но как скоро, не уточняет.

События второго сезона разворачиваются спустя год после смерти Родиона Меглина (Константин Хабенский). Его бывшая напарница Есеня (Андреева) не может оставить случившееся в прошлом, невзирая на то что она теперь не одна — у неё есть супруг и ребёнок. Вскоре по городу прокатывается череда загадочных убийств, и Есеня с готовностью окунается в работу, ещё не подозревая, какой кошмар её поджидает.

Продолжение срежиссировал Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак») по сценарию Сергея Калужанова («Время первых»). В сериале также играют Александр Петров, Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Евгения Симонова.