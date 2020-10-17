 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт возглавили спин-офф «Безумный Макс: Фуриоза» Новое аниме осени 2020 года Netflix готовит сериал про Конана-варвара Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта
19
СЕРИАЛЫ
29 059
 
Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тизер второго сезона маньячного триллера «Метод» сулит героине Паулины Андреевой новые кошмары

Спустя год с момента выхода первого тизера продолжения «Метода» продюсерская студия «Среда» выкатила второй тизер. Многосерийный детективный триллер с Паулиной Андреевой, как сообщает ролик, выйдет скоро, но как скоро, не уточняет.

События второго сезона разворачиваются спустя год после смерти Родиона Меглина (Константин Хабенский). Его бывшая напарница Есеня (Андреева) не может оставить случившееся в прошлом, невзирая на то что она теперь не одна — у неё есть супруг и ребёнок. Вскоре по городу прокатывается череда загадочных убийств, и Есеня с готовностью окунается в работу, ещё не подозревая, какой кошмар её поджидает.

Продолжение срежиссировал Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак») по сценарию Сергея Калужанова («Время первых»). В сериале также играют Александр Петров, Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Евгения Симонова.

19 Обсудить
Темы
 
Видео Метод
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Этой осенью START покажет сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли
 
Максим Матвеев изображает гениального сыщика в трейлере «Шерлок в России»
 
Новые сериалы 12—18 октября

Тоже интересно

 
Дэймон Линделоф хотел завершить «Остаться в живых» третьим сезоном, а ABC настаивал на десяти
 
Кино Продолжительность «Мстителей 4» на сегодняшний день составляет три часа
 
Звезда «Баффи» делится новыми подробностями агрессивного поведения Джосса Уидона
 
Кино Квентин Тарантино отказался цензурировать свой фильм для китайского проката
 
Студия Disney готовит несколько сериалов по «Звёздным войнам»
 
Кино «Веном» получил заслуженный возрастной рейтинг и нормальный хронометраж
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

20 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
 
7Ноль кадров в секунду – 338: Монополия по Судакову
 
20ЕВА – 394: Ограниченно добрый
 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru