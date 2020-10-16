Второй сезон «Чужака» Стивена Кинга уже в работе

Слухи о возможном продлении «Чужака» Стивена Кинга на второй сезон ходят уже давно, однако кабельный канал HBO до сих пор отмалчивается. Чего не скажешь об авторе литературного первоисточника, фактически подтвердившем продолжение мистической истории.

В недавней беседе с порталом Entertainment Weekly Кинг, обсуждая персонажа Холли Гибни, сообщил, что у «Чужака» будет второй сезон и что в активное производство его запустят, как только позволит ситуация. Писатель уже в курсе, о чём пойдёт речь в продолжении.

Я точно знаю, куда повернёт сюжет, потому что уже видел сценарии нескольких эпизодов. Я мог бы рассказать вам, [о чём пойдёт речь], но тогда мне придётся вас убить. Просто скажу, что [сценарий] классный и там есть пугающий паранормальный элемент. Стивен Кинг, держит в курсе

Первый сезон мистического триллера, порадовавший канал высокими рейтингами, был посвящён расследованию череды жестоких и странных убийств, раскрыть которые пытались полицейский детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон) и частная сыщица Холли Гибни (Синтия Эриво).