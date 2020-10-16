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Андрей Мерзликин отправляется в смертельную экспедицию в свежем трейлере хоррора «Территория»

В сети появился свежий трейлер мистического фолк-хоррора «Территория», где одну из главных ролей играет Андрей Мерзликин. Восьмисерийный ужастик стартовал на телеканале «ТНТ» 12 октября, а на потоковом сервисе Premier доступна для просмотра его незацензуренная версия с возрастным ограничением «18+».

Место действия — Урал и Приуралье с их самобытными культурой и мифологией. Туда отправляется Егор (Глеб Калюжный), чтобы разыскать переставших выходить на связь родителей. Вместе с парнем путешествуют дядя Николай (Мерзликин) и случайные попутчицы — студентки Татьяна и Надежда. Очень скоро их поиски превращаются в настоящую битву за выживание с тем, что издревле населяет заповедные земли около Уральских гор.

Сериал срежиссировал Игорь Твердохлебов по сценарию Анастасии Самойловой.

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Видео Территория
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