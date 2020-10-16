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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Татьяна Маслани больше не Женщина-Халк

Едва мы с Марком Руффало порадовались прекрасному кастингу на роль Женщины-Халка, как Татьяна Маслани самолично спустила нас с небес на землю. По её словам, произошла ошибка, и она, к её величайшему сожалению, в проекте не участвует:

На самом деле, это неправда. Похоже, пресс-релиз вышел из-под контроля. Совершенно точно нет — я была связана с этим в прошлом, и пресса углубилась в это, но, к сожалению, это не так.

Всё это действительно странно, учитывая, что информация исходила от издания Deadline и что даже люди, непосредственно связанные с Marvel (вроде Руффало), купились на это. Так что либо Маслани обязана всё отрицать до официального пресс-релиза, либо в последний момент нашлась кандидатура получше.

Напомним, изначально на роль Дженнифер Уолтерс активно сватали Элисон Бри, чей график, к слову, недавно освободился после закрытия сериала «Блеск» (просто мысли вслух).

По крайней мере, у проекта точно есть режиссёр Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно», «Мёртв для меня») и сценарист Джессика Гао («Рик и Морти»). Уже что-то.

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Женщина-Халк
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