Эмма Робертс спродюсирует для Netflix сериал про вампиршу-лесбиянку

Потоковый сервис Netflix одобрил съёмки подростковой романтической мистики под названием «Первая жертва» (First Kill). Продюсировать сериал возьмётся актриса Эмма Робертс («Королевы крика»).В основу восьмисерийного проекта лёг рассказ автора New York Times Виктории Шваб.

Юная вампирша Джульетт готовится укусить свою первую жертву, дабы пройти инициацию и стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно перебравшуюся в их город девушку Каллиопу, которая — вот так сюрприз! — оказывается потомственной охотницей на вампиров. Убить друг друга у девчонок не получается, зато влюбиться — запросто.

Шваб выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Фелиция Д. Хендерсон поможет со сценарием, а также возьмёт на себя обязанности шоураннера.