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Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Роуз Макгоуэн против продюсеров «Зачарованных» — те наживаются на её имени (и не делятся)

Скандал между старыми и новыми «Зачарованными» продолжает разгораться, но до драки, похоже, не дойдёт. Роуз Макгоуэн и Холли Мэри Комбс, напомним, проехались по свеженькому детищу The CW, а в ответ получили порцию оскорблений и обвинений в расизме от актрисы ремейка Сары Джеффри.

Макгоуэн, разумеется, в долгу не осталась — досталось, правда, исключительно продюсерам сериала, столь бессовестно наживающимся на её имени, её наследии и её долгих годах тяжёлого труда:

Моя придирка относилась к продюсерам и The WB Television Network, на протяжении многих лет торгующим моей работой и именем столь циничным и банальным образом — загребая деньги на бренде «Зачарованных». Мне нет никакого дела до ремейка. Я не смотрю и не собираюсь смотреть сериал, с которым не согласна принципиально. И дело не в моём эго, критика была направлена на создателей. Мы годами рвали задницы, чтобы создать наследие, на котором они так хорошо наживаются.

Меня волнует, что настоящих фанатов не услышат, что Голливуд не перестанет перезапускать сериалы, которые в этом не нуждаются. Здесь заправляют заурядности, не только социопаты. В том, что сделано исключительно ради прибыли, без какого-либо желания что-то улучшать и придумывать, не может быть сердца. Ремейки всегда будут лишь бледными тенями, а оригиналы — солнцем.

Как говорится разбираем на цитаты.

К актрисе перезапущенного сериала у неё никаких претензий нет — в основном потому, что она и знать не знала о её существовании (а ещё потому, что та — канадка латинос):

Дорогая Сара Джеффри, я честно не имела ни малейшего понятия, кто ты такая, пока ты не написала твит. Я была слишком занята, воюя с монстрами и сражаясь за масштабную культурную перезагрузку, чтобы обратить внимание, кто снимается в ремейке. Это ни имеет никакого отношения к расе. Я рада за любую темнокожую женщину, у которой есть высокооплачиваемая работа. Уверена, ты отличная актриса.

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Зачарованные Зачарованные
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