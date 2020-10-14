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Актриса из ребута назвала Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн из оригинальных «Зачарованных» жалкими

Не только адекватные зрители посчитали ребут «Зачарованных» дурацкой затеей. Участницы оригинального актёрского состава Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн недавно обмолвились парой слов о перезапуске в соцетях. Макгоуэн назвала новый сериал отстоем, хотя и призналась, что не смотрела его. Мол, она, конечно, рада, что у людей есть работа, но это не умаляет того факта, что сериал отстойный.

Комбс, к слову, лишь похихикала, но от себя ничего добавлять не стала. Да и не то чтобы в этом была необходимость. Ранее актриса уже говорила, что создатели ребута наживаются на всём, что есть в оригинальном сериале, который по-настоящему принадлежит актёрам, творческой команде и поклонникам «Зачарованных», которых переделками не обманешь.

Выложенный в сеть отрывок из беседы прокомментировала участница главного актёрского состава новых «Зачарованных» Сара Джеффри, которая, по её же собственному заверению, не собиралась высказываться.

Я уже видела этот [видеоролик] и решила воздержаться от комментариев. Думала, пусть себе кричат в пустоту. Но всё же хочу сказать, что, если честно, это печальное и жалкое зрелище, когда две взрослые женщины ведут себя подобным образом. Я очень надеюсь, что они обретут своё счастье в чём-то другом, вместо того чтобы унижать цветных женщин. Мне было бы стыдно так себя вести. Всем мира и любви.

 
Сара Джеффри, пристыдила

Странно, что Джеффри не испытала ни капли стыда, к примеру, за сценаристов и создателей феминистично-инклюзивного ребута.

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Темы
 
Зачарованные
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