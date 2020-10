Актриса из ребута назвала Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн из оригинальных «Зачарованных» жалкими

Не только адекватные зрители посчитали ребут «Зачарованных» дурацкой затеей. Участницы оригинального актёрского состава Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн недавно обмолвились парой слов о перезапуске в соцетях. Макгоуэн назвала новый сериал отстоем, хотя и призналась, что не смотрела его. Мол, она, конечно, рада, что у людей есть работа, но это не умаляет того факта, что сериал отстойный.

Комбс, к слову, лишь похихикала, но от себя ничего добавлять не стала. Да и не то чтобы в этом была необходимость. Ранее актриса уже говорила, что создатели ребута наживаются на всём, что есть в оригинальном сериале, который по-настоящему принадлежит актёрам, творческой команде и поклонникам «Зачарованных», которых переделками не обманешь.

It really doesn’t sit right with me that white women from the OG charmed consistently put down a new #Charmed with a POC cast.. you hate to see it... pic.twitter.com/wSINjs66Ie