«Звёздный путь: Дискавери» представляет героев третьего сезона от небинарных личностей до котов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал IGN обновил галерею промо-арта «Звёздного пути: Дискавери», опубликовав эксклюзивные изображения основных персонажей третьего сезона, куда затесалась небинарная героиня Адира и, что важнее, пушистый красавец Градж — питомец нового героя истории Кливленда Букера (Дэвид Аджала).

Третий сезон космофантастики от шоураннеров Алекса Куртцмана и Мишель Парадайз расскажет, как экипаж космолёта «Дискавери» обживается в далёком будущем, куда главных героев занесли события финала второго сезона. В сериале снимаютсяСоникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн и другие.

К слову, до премьеры третьего сезона уже рукой подать — первая серия продолжения выходит на потоковом сервисе CBS All Access 15 октября.