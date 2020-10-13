Оксана Акиньшина предлагает тройничок в трейлере сатирической комедии «Беспринципные»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Зрителям предлагают приобщиться к неприличным секретам приличных богачей. В сети появился трейлер сатирической комедии «Беспринципные». Восьмисерийный сборник теленовелл со звёздами отечественного кино и телевидения стартует в онлайн-киноетатре «КиноПоиск HD» уже послезавтра, 15 октября.

Главными героями сериала выступают неприлично состоятельные жители столицы. Как выясняется, наличие круглых сумм на счетах, вероятно, одна из очень немногих деталей, отличающих их от простых смертных. Богачи точно так же попадают в нелепые, абсурдные и запутанные ситуации.

Проект срежиссировал Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2») по сценарию Александра Цыпкина. В сериале снимаются Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Юрий Колокольников и другие.

И невероятно оригинальный постер: