«Для Эмилии Кларк это было унизительно» — Николай Костер-Вальдау о съёмках первого сезона «Игры престолов»

Похоже Джордж Мартин, недавно высказавшийся на тему несанкционированного изнасилования Дейенерис в первом эпизоде «Игры престолов», запустил настоящую волну. Сериал и раньше обвиняли в неподобающем обращении с женщинами и неоправданной жестокости, а в современных реалиях это непростительно даже на экране.

На этот раз решил высказаться исполнитель роли Джейме Ланнистера Николай Костер-Вальдау, искренне посочувствовавший Эмилии Кларк, которой пришлось пройти через всё это вместе со своей героиней:

Для Эмилии Кларк сниматься в первом эпизоде было тяжело и унизительно, потому что то, через что прошёл её персонаж, просто ужасает. Она была продана парню, который её изнасиловал, но в итоге её путь преодоления превратился в масштабное путешествие.

Судя по всему, актёр клонит к тому, что нельзя осуждать Дени за то, кем она стала, попутно высказывая своё «фи» создателям сериала, пошедшим в обход мнения писателя. По задумке Мартина, насилия в первую брачную ночь не было — Кхал Дрого был очень мил и успокаивал Дейенерис, пока та наконец не сказала «да».

Похоже над Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом сгущаются тучи: Кларк, то ли в шутку, то ли нет, уже высказывалась на тему «мужских привилегий» на съёмках, а её коллега Натали Эммануэль жаловалась на невыдержанность некоторых членов актёрского состава. Обычно всё так и начинается. Хорошо, что шоураннеры закопали сериал сами, и теперь переживать особо не о чем.