 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Галь Гадот сыграет царицу Египта в историческом эпике «Клеопатра» от режиссёра «Чудо-женщины» Второй сезон аниме «Волчица и пряности» выйдет в России в дубляже компании «Реанимедиа» Николас Кейдж изобразит дракона-алкаша в сериале по роману Highfire от автора «Артемиса Фаула» Epic Games будет судиться с Apple из-за монополии на распространение iOS-софта Мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся спин-оффом «Бракованная партия»
8
СЕРИАЛЫ
1 745
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Для Эмилии Кларк это было унизительно» — Николай Костер-Вальдау о съёмках первого сезона «Игры престолов»

Похоже Джордж Мартин, недавно высказавшийся на тему несанкционированного изнасилования Дейенерис в первом эпизоде «Игры престолов», запустил настоящую волну. Сериал и раньше обвиняли в неподобающем обращении с женщинами и неоправданной жестокости, а в современных реалиях это непростительно даже на экране.

На этот раз решил высказаться исполнитель роли Джейме Ланнистера Николай Костер-Вальдау, искренне посочувствовавший Эмилии Кларк, которой пришлось пройти через всё это вместе со своей героиней:

Для Эмилии Кларк сниматься в первом эпизоде было тяжело и унизительно, потому что то, через что прошёл её персонаж, просто ужасает. Она была продана парню, который её изнасиловал, но в итоге её путь преодоления превратился в масштабное путешествие.

Судя по всему, актёр клонит к тому, что нельзя осуждать Дени за то, кем она стала, попутно высказывая своё «фи» создателям сериала, пошедшим в обход мнения писателя. По задумке Мартина, насилия в первую брачную ночь не было — Кхал Дрого был очень мил и успокаивал Дейенерис, пока та наконец не сказала «да».

Похоже над Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом сгущаются тучи: Кларк, то ли в шутку, то ли нет, уже высказывалась на тему «мужских привилегий» на съёмках, а её коллега Натали Эммануэль жаловалась на невыдержанность некоторых членов актёрского состава. Обычно всё так и начинается. Хорошо, что шоураннеры закопали сериал сами, и теперь переживать особо не о чем.

8 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
 24 июляМиссандея из «Игры престолов» рассказала об инциденте на съёмках из-за откровенного наряда и спасшей её Эмилии Кларк 1 сентябряЭмилия Кларк рассказала о мужских привилегиях на съёмках «Игры престолов» 7 октября«Игра престолов»: Джордж Мартин был категорически против насилия над Дейенерис в первую брачную ночь
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Игра престолов»: Джордж Мартин был категорически против насилия над Дейенерис в первую брачную ночь
 
Кит Харингтон больше не хочет играть мужественных героев
 
Слух дня: в сериал Amazon по «Властелину колец» хотят добавить секс

Тоже интересно

 
Кино Триквел «Фантастических тварей» задерживается
 
Кино «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» — первый трейлер фэнтези с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойелоуо
 
Телеовощи. Выпуск 294: Космические извращенцы
 
Кино «Днюха!» — второй трейлер
 
Кино Джеймс Макэвой не представляет, как Люди Икс приживутся в киновселенной Marvel
 
Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
 
12ЕВА – 393: Аниме вернулось
 
8Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru