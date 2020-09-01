Эмилия Кларк рассказала о мужских привилегиях на съёмках «Игры престолов»

Как мы уже знаем, девушкам на съёмках «Игры престолов» приходилось несладко — и прелестями светит заставляли, и отбиваться от одичалых тоже нужно было самим. Впрочем, за столько лет никто так и не заявил о домогательствах, а это, как мы понимаем уже успех. Но это вовсе не значит, что права женщин на съёмках не ущемлялись — так Эмилия Кларк без обиняков рассказала об одном из подобных случаев:

Парни из Ночного дозора, включая Джона Сноу, всё время носили меховые шкуры. Когда мы снимали в жарких странах, и они были вынуждены всё это носить, к их костюмам прикрепляли небольшие насосы с генераторами. Он закачивал холодную воду в трубки, которые их охлаждали, так что под одеждой получалась такая странная охладительная система. Девушкам такого не позволяли. Всё что я могла сделать, это приподнять свой парик. Это было тяжело. Приходилось прикладывать к голове пакеты со льдом.

Несмотря на то, что сериал завершился ещё в прошлом мае, он по-прежнему не даёт покоя ни зрителям, ни авторам КГ-Портала, ни самим актёрам, которые, как Кларк, продолжают делиться пикантным подробностями съёмок и осуждают бездарно слитую концовку.