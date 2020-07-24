Миссандея из «Игры престолов» рассказала об инциденте на съёмках из-за откровенного наряда и спасшей её Эмилии Кларк

Несмотря на постоянно творившуюся в «Игре престолов» вакханалию, включавшую в себя разнообразные оргии, за кадром всё было весьма прилично — шутка ли, никого из членов актёрского состава или съёмочной группы до сих пор не обвинили в домогательствах или абьюзивном поведении. Тем не менее, не в меру откровенные наряды актрис сильно всё усложняли для представителей сильного пола, и временами их сдержанность давала сбой. Так, исполнительница роли Миссандеи Натали Эммануэль рассказала о произошедшем на площадке инциденте и боевой Эмилии Кларк, которую такой фигнёй явно не смутишь:
В первом сезоне с моим участием я носила весьма откровенный костюм, и был один инцидент, когда актёр второго плана отпустил комментарий по этому поводу на съёмочной площадке. Весьма типично. Эмилия [Кларк] тут же заступилась за меня, и ситуацию разрулили.
Мы с Эмилией сдружились с самого начала и всегда присматривали друг за другом. Если вы единственные девушки на съёмочной площадке, практически полностью состоящей из мужчин, это определённым образом сближает вас.
Кем был этот
серый червь словоохоливый пошляк, Эммануэль не уточнила — возможно, оно и к лучшему.