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Миссандея из «Игры престолов» рассказала об инциденте на съёмках из-за откровенного наряда и спасшей её Эмилии Кларк

Несмотря на постоянно творившуюся в «Игре престолов» вакханалию, включавшую в себя разнообразные оргии, за кадром всё было весьма прилично — шутка ли, никого из членов актёрского состава или съёмочной группы до сих пор не обвинили в домогательствах или абьюзивном поведении. Тем не менее, не в меру откровенные наряды актрис сильно всё усложняли для представителей сильного пола, и временами их сдержанность давала сбой. Так, исполнительница роли Миссандеи Натали Эммануэль рассказала о произошедшем на площадке инциденте и боевой Эмилии Кларк, которую такой фигнёй явно не смутишь:

В первом сезоне с моим участием я носила весьма откровенный костюм, и был один инцидент, когда актёр второго плана отпустил комментарий по этому поводу на съёмочной площадке. Весьма типично. Эмилия [Кларк] тут же заступилась за меня, и ситуацию разрулили.

Мы с Эмилией сдружились с самого начала и всегда присматривали друг за другом. Если вы единственные девушки на съёмочной площадке, практически полностью состоящей из мужчин, это определённым образом сближает вас.

 
Натали Эммануэль, подруга с привилегиями

Кем был этот серый червь словоохоливый пошляк, Эммануэль не уточнила — возможно, оно и к лучшему.

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Игра престолов
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