«Пацаны» получили третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шоураннер Эрик Крипке, конечно, упоминал в многочисленных интервью о дальнейших планах на продолжение своего сатирического экшена, но официального продления на третий сезон «Пацаны» не получали. До сегодняшнего дня. В ходе информационной онлайн-панели в рамках виртуального Comic Con выяснилось, что сериал получил таки официальное продление.

Потоковый сервис Amazon решил не дожидаться намеченной на 4 сентября премьеры второго сезона и объявил о своём решении, наверняка знатно порадовав многочисленную армию поклонников сериала.

Третий сезон экранизации культового комикса Гарта Энниса с Карлом Урбаном и Джеком Куэйдом в главных ролях начнут снимать в начале следующего года. Сейчас Крипке и компания корпят над сценарием продолжения и уповают на то, что пандемия отступит, позволив без дальнейших задержек окунуться в производственный процесс.

Отличные новости «Пацаны» отметили выпуском отрывка из второго сезона. Ролик, где Билли Бутчер в очередной раз демонстрирует свою бескомпромиссность, называется «Кит».