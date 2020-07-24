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Первый тизер намекает: нас ждёт совсем другая «Утопия»

От оригинала — только жёлтый цвет. В рамках онлайн-фестиваля Comic Con стриминговый сервис Amazon презентовал первый тизер фантастического триллера «Утопии» — американской адаптации британского одноимённого сериала. В основном актёрском составе значатся Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон и Саша Лэйн. Премьеру обещают этой осенью.

Это запутанная, полная странностей и саспенса история о приключениях фанатов культового комикса «Утопия», загоревшихся идеей раздобыть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение графического романа. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за рукописью главные герои вляпались в международный заговор и вынуждены примерить на себя роль спасителей человечества.

В сериале также снимаются Эшли Латроп, Десмин Боргес, Фаррах Маккензи, Кристофер Денэм, Дэн Бёрд и Кори Майкл Смит. Создателем, сценаристом и шоураннером выступает Джиллиан Флинн («Исчезнувшая»); она же состоит в исполнительных продюсерах вместе с коллегами по оригинальной «Утопии» Карен Уилсон и Деннисом Келли.

И первый официальный постер:

Постеры сериала «Утопия»
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Темы
 
Видео Утопия
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