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Лира знакомится с Уиллом в трейлере второго сезона «Тёмных начал»

В ходе ежегодного фестиваля Comic Con, который в этом году из-за пандемии проводится в онлайн-формате, создатели сериала «Тёмные начала» презентовали трейлер второго сезона, который обещает главным героям новые испытания и опасности. Прошлой осенью стало известно, что продолжение фэнтези по знаменитой книжной серии Филипа Пулмана уже отснято, а это значит, что никаких задержек с его премьерой не будет — сериал вернётся на экраны этой осенью.

История начинается с того, что юная сирота Лира из мира науки, религии и магии отправляется спасать друга. В своём необычном путешествии Лира раскроет зловещий заговор, разгадает загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве, решающей судьбы мира.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие. За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»). Пулман числится в исполнительных продюсерах. Производством заведуют New Line и Bad Wolf Productions.

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Видео Тёмные начала
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