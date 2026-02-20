Идут съёмки комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым

В производстве находится комедийный сериал «Горнолыжка». О начале его съёмок объявил вчера, 19 февраля, онлайн-кинотеатр PREMIER. Также в создании проекта участвуют телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production.

В центре сюжета крановщик Миша. Когда он теряет работу в порту, то чудом устраивается на элитный горнолыжный курорт. Там он влюбляется в требовательную, но заботливую управляющую Катю. Вот только Катя уже встречается с владельцем порта, в котором до этого работал Миша.

Мишу играет Николай Наумов («Реальные пацаны», «Волшебный участок», «И снова здравствуйте!»). Роль Кати исполняет Полина Максимова («Чебурашка», «Снеговик», «Оффлайн»). Также в актёрском составе Михаил Кремер, Олег Савостюк, Алевтина Тукан, Дарья Блохина, Сергей Стёпин и другие. Снимает комедийное шоу режиссёр Александр Назаров («Беляковы в отпуске»).