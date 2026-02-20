 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В российский прокат запланирован выход аниме-фильма «Новый Инициaл „Ди“. Легенда 1: Пробуждение» Сет Роген, Эдвард Нортон и Пенелопа Крус заставили студии раскошелиться за новый ромком Оливии Уайлд Сидни Суини на OnlyFans сделала рекордные просмотры трейлеру третьего сезона «Эйфории» Реструктуризация Ubisoft: издательство разделило свои команды на пять обособленных отделений За первые дни «Сказка о царе Салтане» собрала больше 400 млн рублей при более чем 1 млн проданных билетов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
137

Идут съёмки комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым

Источник: PREMIER

В производстве находится комедийный сериал «Горнолыжка». О начале его съёмок объявил вчера, 19 февраля, онлайн-кинотеатр PREMIER. Также в создании проекта участвуют телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production.

В центре сюжета крановщик Миша. Когда он теряет работу в порту, то чудом устраивается на элитный горнолыжный курорт. Там он влюбляется в требовательную, но заботливую управляющую Катю. Вот только Катя уже встречается с владельцем порта, в котором до этого работал Миша.

Мишу играет Николай Наумов («Реальные пацаны», «Волшебный участок», «И снова здравствуйте!»). Роль Кати исполняет Полина Максимова («Чебурашка», «Снеговик», «Оффлайн»). Также в актёрском составе Михаил Кремер, Олег Савостюк, Алевтина Тукан, Дарья Блохина, Сергей Стёпин и другие. Снимает комедийное шоу режиссёр Александр Назаров («Беляковы в отпуске»).

Промо-арт сериала «Горнолыжка» Промо-арт сериала «Горнолыжка»
Теги
ГалереяГорнолыжкаНиколай НаумовPREMIER
Комментарии

Ещё на эту тему

26Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли 8Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой 6«Кинопоиск» выпустит комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

Тоже интересно

1Новые фильмы недели: «Зверополис 2» и много рождественских комедий 18Гоночный экшен «Формула 1» с Брэдом Питтом стал рекордсменом Apple не только в прокате, но и на стриминге 0КГ играет: Игровой коллаж № 169 18Новый «Звёздный путь» срежиссируют создатели комедийного фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров» 2Названы победители «Золотого Глобуса 2026»: «Питт», «Студия» и «Переходный возраст»

Далее на КГ

5
Фантастический детектив «Отель “У погибшего альпиниста”» по книге братьев Стругацких отснят
 0
Рецензия и отзывы на фильм «28 лет спустя: Храм костей»
 1
Уменьшенный Боузер пытается сбежать в новом отрывке из мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»
 14
Все герои-игрушки страдают от всемогущего планшета в трейлере мультфильма «История игрушек 5»
 11
На типа крутого легавого Боба Оденкёрка ополчился весь город в трейлере боевика «Нормал»
 11
Фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» установил рекорд не только в прокате, но и на стриминге
 8
Великие сражения, огонь и слёзы: тизер третьего сезона сериала «Дом Дракона»
 7
Киллиан Мерфи напоминает, кто такой Томми Шелби: вышел трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»
 8
На новый кадрах из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров» показали невиданный ранее тип чудовищ
 1
Четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» получил постер с датами выхода всех эпизодов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Страшно провалившийся ужастик «28 лет спустя: Храм из костей» выходит в цифре (но это не поможет)
 
Николас Кейдж остаётся Николасом Кейджем в трейлере сериала «Человек-паук Нуар»
 
Кино Звероподобный Джейсон Момоа и остальные 16 бойцов на постерах боевика «Стрит Файтер»
 
Кино Тайна динозавров-машин под угрозой в трейлере мультфильма «Турбозавры. Суперфильм»
 
Казахское издательство выпустит несколько комиксов от DC Comics
 
Кино Зендея чем-то страшно напугала Роберта Паттинсона в трейлере фильма «Вот это драма!»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru