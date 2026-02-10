Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой

В производстве находится продолжение комедийного сериала «Олдскул». Съёмки второго сезона проекта с Марией Ароновой в главной роли уже идут. О начале съёмок вчера, 9 февраля, объявили онлайн-кинотеатры START и PREMIER. Выйдут новые эпизоды сериала позднее в этом же году.

Как сообщил START, во втором сезоне строгая учительница математики Мария Павловна Трифонова попытается наладить отношения с дочерью и понять мир современных подростков. В то же время директор будет переживать кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретёт неожиданные повороты.

Премьера сериала состоялась 1 сентября 2025 года. В первом сезоне «Олдскула» 17 эпизодов. Его заранее продлили на третий сезон.

В сериале также играют Надежда Жарычева, Таисья Калинина, Ефим Шифрин, Антон Соломатин, Дэниел Барнс и другие.