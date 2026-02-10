 
 
8
СЕРИАЛЫ
1 605

Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой

Источник: START

В производстве находится продолжение комедийного сериала «Олдскул». Съёмки второго сезона проекта с Марией Ароновой в главной роли уже идут. О начале съёмок вчера, 9 февраля, объявили онлайн-кинотеатры START и PREMIER. Выйдут новые эпизоды сериала позднее в этом же году.

Как сообщил START, во втором сезоне строгая учительница математики Мария Павловна Трифонова попытается наладить отношения с дочерью и понять мир современных подростков. В то же время директор будет переживать кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретёт неожиданные повороты.

Премьера сериала состоялась 1 сентября 2025 года. В первом сезоне «Олдскула» 17 эпизодов. Его заранее продлили на третий сезон.

В сериале также играют Надежда Жарычева, Таисья Калинина, Ефим Шифрин, Антон Соломатин, Дэниел Барнс и другие.

Комментарии (8)

9
Новые фильмы недели: «Удачи, веселья, не сдохни», «Грозовой перевал» и «Сказка о Царе Салтане»
 7
Эпические приключение пиратов продолжаются в трейлере второго сезона «Ван-Пис»
 1
Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи
 6
«Крик 7» будет преследовать Сидни Прескотт и её дочку во всех кинотеатральных форматах
 22
Вы ничего не понимаете за душевность! Disney пришлось объяснить хреновость ролика «Мандалорца и Грогу» на Супербоуле
 1
К ужасу арахнафобов: грядёт финал инди-комикса про кошмарную женщину-паука
 44
На съёмках ремейка «Горца» Генри Кавилл сразился со своим главным врагом — Дэйвом Батистой (фото)
 0
Механический зверинец открывает двери: Леди Механика получила новую мини-серию
 0
«Галактика Супер Марио в кино» обзавелась двумя новыми тизерами
 3
«Аватар» от Pixar в свежем рекламном ролике мультфильма «Прыгуны»
