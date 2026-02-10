Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи

Премьера +

FX

В центре сюжета — неоспоримая химия, бурный роман и громкий брак одной из самых знаковых пар 20-го века — Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.

Райан Мёрфи продолжает расширять вселенную телеантологий, но в этот раз лишь с продюсерского кресла. Шоураннер у сериала совсем зелёный — актёр Коннор Хайнс, для которого это первый проект в подобном качестве. В главных ролях — Сара Пиджон и Пол Энтони Келли, и, надо сказать, сходство с реальными прототипами действительно впечатляющее.