 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Амелия и Pathways: как британское правительство создало символ для своих оппонентов Просто действительно дурное кино Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» постарается обойти «Аватара 3» Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
3 658

Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи

Источник: Hulu

Вторник, 10 февраля

 
Сезон2
Disney+
Ловкий плут The Artful Dodger

В ролях Томас Броди-Сэнгстер, Дэвид Тьюлис, Майя Митчелл

В Австралии 1850-х годов Джека Докинза знают как уважаемого молодого хирурга. Хотя когда-то он был карманником в Лондоне, известным как Ловкий плут. Но однажды Докинз встречает своего старого знакомого Фейгина, и тот заставляет Ловкого плута снова нарушить закон и рисковать свободой. В то же время леди Белль Фокс, стремящаяся стать первой женщиной-хирургом, начинает учиться у молодого врача. Девушка становится небезразлична Докинзу, который ведёт рискованную жизнь и может всё потерять.

Видео

Среда, 11 февраля

 
Сезон2
Prime Video
Кросс Cross

боевик, триллер, драма

В ролях Элдис Ходж, Элоиза Мамфорд, Дженнифер Вигмор, Стэйси Гринвелл, Саманта Уолкс, Шэрон Тейлор

Главный герой детективной драмы Алекс Кросс использует судебную психологию для анализа поведения убийцы и погружается в психику жертвы, чтобы выявить и предать преступника правосудию.

Видео

Четверг, 12 февраля

 
Премьера+
FX
История любви American Love Story

В ролях Sarah Pidgeon, Paul Kelly, Наоми Уоттс, Грейс Гаммер, Алессандро Нивола, Лейла Джордж

В центре сюжета — неоспоримая химия, бурный роман и громкий брак одной из самых знаковых пар 20-го века — Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.

Райан Мёрфи продолжает расширять вселенную телеантологий, но в этот раз лишь с продюсерского кресла. Шоураннер у сериала совсем зелёный — актёр Коннор Хайнс, для которого это первый проект в подобном качестве. В главных ролях — Сара Пиджон и Пол Энтони Келли, и, надо сказать, сходство с реальными прототипами действительно впечатляющее.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Джек продолжает рисковать свободой в трейлере второго сезона «Ловкого плута» 2Второй сезон шоу «Ловкий плут» со звёздами «Бегущего в лабиринте» и «Гарри Поттера» получил дату премьеры 2Второй сезон криминального триллера «Кросс» получил дату премьеры на Prime Video

Тоже интересно

7Продюсеры «Голодных игр» выбьют из «Грязных танцев» долгожданный сиквел 5Кажется, новую часть Legacy of Kain отменили, не успев анонсировать 16«Злая: Часть 2» оправдала все надежды кинотеатров в домашнем прокате 18Рэйчел Макадамс превращается в маниакального выживальщика в трейлере ужастика «На помощь!» режиссёра Сэма Рэйми 1После аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» в российский прокат выйдут два фильма-компиляции первого сезона

Далее на КГ

6
«Крик 7» будет преследовать Сидни Прескотт и её дочку во всех кинотеатральных форматах
 22
Вы ничего не понимаете за душевность! Disney пришлось объяснить хреновость ролика «Мандалорца и Грогу» на Супербоуле
 1
К ужасу арахнафобов: грядёт финал инди-комикса про кошмарную женщину-паука
 44
На съёмках ремейка «Горца» Генри Кавилл сразился со своим главным врагом — Дэйвом Батистой (фото)
 0
Механический зверинец открывает двери: Леди Механика получила новую мини-серию
 0
«Галактика Супер Марио в кино» обзавелась двумя новыми тизерами
 3
«Аватар» от Pixar в свежем рекламном ролике мультфильма «Прыгуны»
 2
Кристиана Бейла и Джесси Бакли показали на новых кадрах «Невесты» — фильма о монстрах от актрисы «Тёмного рыцаря»
 0
Художник знаменитого комикса Kingdom Come написал и нарисовал новый графический роман для Marvel
 6
Бесконечность — не предел: анонсирована «ЭОН», ещё одна игра от создателей «Бесконечного лета»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Вышла Old School Rally — аркадная раллийная гонка в стиле 90-х
 
Кино Женатый батя Стив Роджерс в тизере фильма «Мстители: Судный день»
 
Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
Названы победители «Золотого Глобуса 2026»: «Питт», «Студия» и «Переходный возраст»
 
Кино Сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» превысили 400 млн рублей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
 
0Телеовощи – 636: Необязательная задница
 
0Ноль кадров в секунду – 616: Сплошной Китай
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
 
3Телеовощи – 635: Рыцарь в уязвимой позиции
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru