Новые сериалы недели: «Американская история любви» от Райана Мёрфи

Вторник, 10 февраля
В ролях Томас Броди-Сэнгстер, Дэвид Тьюлис, Майя Митчелл
В Австралии 1850-х годов Джека Докинза знают как уважаемого молодого хирурга. Хотя когда-то он был карманником в Лондоне, известным как Ловкий плут. Но однажды Докинз встречает своего старого знакомого Фейгина, и тот заставляет Ловкого плута снова нарушить закон и рисковать свободой. В то же время леди Белль Фокс, стремящаяся стать первой женщиной-хирургом, начинает учиться у молодого врача. Девушка становится небезразлична Докинзу, который ведёт рискованную жизнь и может всё потерять.
Среда, 11 февраля
боевик, триллер, драма
В ролях Элдис Ходж, Элоиза Мамфорд, Дженнифер Вигмор, Стэйси Гринвелл, Саманта Уолкс, Шэрон Тейлор
Главный герой детективной драмы Алекс Кросс использует судебную психологию для анализа поведения убийцы и погружается в психику жертвы, чтобы выявить и предать преступника правосудию.
Четверг, 12 февраля
В ролях Sarah Pidgeon, Paul Kelly, Наоми Уоттс, Грейс Гаммер, Алессандро Нивола, Лейла Джордж
В центре сюжета — неоспоримая химия, бурный роман и громкий брак одной из самых знаковых пар 20-го века — Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.
Райан Мёрфи продолжает расширять вселенную телеантологий, но в этот раз лишь с продюсерского кресла. Шоураннер у сериала совсем зелёный — актёр Коннор Хайнс, для которого это первый проект в подобном качестве. В главных ролях — Сара Пиджон и Пол Энтони Келли, и, надо сказать, сходство с реальными прототипами действительно впечатляющее.
