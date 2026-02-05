 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон «Монстры на каникулах» возвращаются: в производстве пятая часть серии мультфильмов Sony Волшебство, комедия и экшен в трейлере сказки «Царевна-лягушка 2» Knight's Path — дебютный трейлер ролевого фэнтези с упором на реалистичное фехтование Из Белого дома изгонят всех чертей и предотвратят Третью мировую в экранизации хоррор-комикса
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
234

Disney готовит сериальную адаптацию фэнтези «Эрагон» вместе с автором книг и продюсером «Перси Джексона и Олимпийцев»

Источник: 20th Century Fox

В разработке для стримингового сервиса Disney+ находится сериальная адаптация ещё одного книжного фэнтези. Для площадки готовят сериал «Эрагон» по книжному циклу «Наследие», который создал Кристофер Паолини. Сериал анонсировали ещё в 2022 году, но только недавно появились его новые подробности.

Над адаптацией по-прежнему работает исполнительный продюсер Берт Сэлк («Перси Джексон и Олимпийцы») через компанию Co-Lab 21. А вот шоураннерами «Эрагона» назначены Тодд Хартан («Роузвуд») и Тодд Хельбинг («Флэш», «Супермен и Лоис», «Спартак: Кровь и песок»). Хартан и Паолини значатся создателями сериала. Вместе с Хельбингом, Марком Уэббом и Рэйчел Мур они также находятся в числе исполнительных продюсеров шоу. Больше подробностей опубликуют позднее.

«Эрагон» является первой книгой в серии «Наследие». Цикл также включает романы «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие». Книги рассказывают про деревенского юношу Эрагона, который случайно находит большое синее яйцо. Из него вылупляется дракониха, и Эрагон даёт ей имя Сапфира. Но тогда он ещё не знает, что впереди у них опасное путешествие и битва против могущественного зла, от исхода которой зависит судьба мира.

В 2006 году вышел фильм «Эрагон». Главную роль в нём исполнил Эдвард Спелирс. При бюджете в $ 100 млн картина собрала в мировом прокате $ 250,4 млн. Она получила в целом негативные отзывы критиков и не получила вторую часть.

Теги
ЭрагонDisney+
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Луффи, Зоро и Усопп появились на новых постерах к продолжению сериала «Ван-Пис» 2Следующие серии «Рыцаря семи королевств» и «Индустрии» выйдут на два дня раньше на HBO Max 1Четвёртый сезон сериала «Тед Лассо» отснят

Тоже интересно

18Неубиваемый Ситх становится героем сериала в трейлере «Дарт Мол — Повелитель теней» 2Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» приблизились к 39 млрд иен 9Terminator: Survivors задерживается и превращается в одиночное приключение 6Like a Yakuza — дебютный трейлер криминального экшена Gang of Dragon 11Новый сериал «Тайный город» по книжному фэнтези Вадима Панова отснят

Далее на КГ

6
Гай Ричи знакомит Холмса и Мориарти в трейлере сериала «Молодой Шерлок»
 1
Луффи, Зоро и Усопп появились на новых постерах к продолжению сериала «Ван-Пис»
 5
Тео Джеймс грабит пока Аарон Тейлор-Джонсон разряжает в трейлере триллера «Ограбить Лондон»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 2
Сара Мишель Геллар охотится на Самару Уивинг в трейлере комедийного ужастик «Я иду искать 2: Вот и я»
 1
Из Далёкой галактики в Хогвартс: режиссёр «Андора» снимет часть первого сезона «Гарри Поттера»
 3
Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой»
 17
Генри Кавилла и Джереми Айронса засняли на съёмках перезапуска «Горца»
 6
Ты сдохнешь и тебя съедят: режиссёр российского ужастика «Спутник» снимет новый хоррор с пришельцем
 9
Причинивший немало боли критикам фильм Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом скоро появится на цифре
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Игры Valve анонсировала новый VR-шлем, новый PC и новый контроллер
 
Чёрные-чёрные «Звёздные войны»: Marvel объявило особую двойную обложку в честь месяца чёрной истории
 
Игры КГ играет: Silent Hill 4: The Room, часть 5
 
Кино Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история»
 
Кино Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 636: Необязательная задница
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
 
3Телеовощи – 635: Рыцарь в уязвимой позиции
 
5ЕВА – 670: Опыты по достижению бессмертия
 
1Ноль кадров в секунду – 615: Пошаговый Пёсель
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 
6ЕВА – 669: Объяснение сюжета
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru