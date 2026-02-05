Disney готовит сериальную адаптацию фэнтези «Эрагон» вместе с автором книг и продюсером «Перси Джексона и Олимпийцев»

В разработке для стримингового сервиса Disney+ находится сериальная адаптация ещё одного книжного фэнтези. Для площадки готовят сериал «Эрагон» по книжному циклу «Наследие», который создал Кристофер Паолини. Сериал анонсировали ещё в 2022 году, но только недавно появились его новые подробности.

Над адаптацией по-прежнему работает исполнительный продюсер Берт Сэлк («Перси Джексон и Олимпийцы») через компанию Co-Lab 21. А вот шоураннерами «Эрагона» назначены Тодд Хартан («Роузвуд») и Тодд Хельбинг («Флэш», «Супермен и Лоис», «Спартак: Кровь и песок»). Хартан и Паолини значатся создателями сериала. Вместе с Хельбингом, Марком Уэббом и Рэйчел Мур они также находятся в числе исполнительных продюсеров шоу. Больше подробностей опубликуют позднее.

«Эрагон» является первой книгой в серии «Наследие». Цикл также включает романы «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие». Книги рассказывают про деревенского юношу Эрагона, который случайно находит большое синее яйцо. Из него вылупляется дракониха, и Эрагон даёт ей имя Сапфира. Но тогда он ещё не знает, что впереди у них опасное путешествие и битва против могущественного зла, от исхода которой зависит судьба мира.

В 2006 году вышел фильм «Эрагон». Главную роль в нём исполнил Эдвард Спелирс. При бюджете в $ 100 млн картина собрала в мировом прокате $ 250,4 млн. Она получила в целом негативные отзывы критиков и не получила вторую часть.