 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Милли Бобби Браун ответила на вопрос о Дэвиде Харборе впервые после предполагаемого конфликта Рецензия и отзывы на сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Гоночный экшен «Формула 1» с Брэдом Питтом стал рекордсменом Apple не только в прокате, но и на стриминге Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
623

Следующие серии «Рыцаря семи королевств» и «Индустрии» выйдут на два дня раньше на HBO Max

Источник: HBO Max

На этой неделе, 8 февраля, пройдёт Супербоул. В тот же день должны были состояться премьеры четвёртого эпизода сериала «Рыцарь семи королевств», а также пятого эпизода четвёртого сезона шоу «Индустрия». Из-за совпадения дат премьеры указанных серий перенесли. На канале HBO они по-прежнему выйдут 8 февраля, но на стриминговом сервисе HBO Max серии появятся на два дня раньше, 6 февраля.

«Рыцарь» дебютировал в январе и показал один из трёх лучших стартов сериалов на HBO Max. Всего в первом сезоне будет шесть серий. Но проект заранее продлили на второй сезон, который покажут в 2027 году.

Шоу основано на повестях Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла Мартина «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

Этим летом начнёт выходить третий сезон сериала «Дом Дракона», который является другим приквелом «Игры престолов». Его действие разворачивается до событий «Рыцаря». У «Дома Дракона» будет и четвёртый (заключительный) сезон. Он выйдет в 2028 году.

Теги
Рыцарь семи королевствИгра престоловHBO Max
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Грызня» продолжится весной: дата премьеры второго сезона драмеди со звездой «Франкенштейна» 8Раскрыта дата премьеры финальной части сериала «Вампиры средней полосы» 27Вместе с Райаном Куглером над перезапуском «Секретных материалов» будет работать оператор «Грешников»

Тоже интересно

4Скалолазку Шарлиз Терон хочет укокошить злой и лысый Тэрон Эджертон на первых кадрах боевика «Вершина» 9У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры 14Карлу Урбану нужна целая команда пиратов, чтобы убить одну Приянку Чопру в тизере «Блефа» 7Продюсеры «Голодных игр» выбьют из «Грязных танцев» долгожданный сиквел 17Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники»

Далее на КГ

13
Волшебство, два мира и отсылки в тизер-трейлере фильма «Как Иван в сказку попал»
 1
К жизнеутверждающей комедии «К себе нежно» вышел трейлер
 6
Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал более 300 млн рублей в российском прокате
 4
Маленькая Аня Тейлор-Джой причиняет огромное количество проблем в тизере сериала «Лаки»
 2
Собственный «Форсаж» Джона Сины: экшен «Matchbox в кино» от режиссёра «Тайлера Рейка» (фото)
 0
Интервью с Сергеем Цилюриком о его книге «Final Fantasy: Истоки и развитие легендарной серии»
 8
Сбитый американский лётчик Райан Рейнольдс и агент КГБ Кеннет Брана на первом кадре фильма «Бедствие»
 15
Киану Ривз пытается сохранить образ голливудского добряка в чёрной комедии «Результат»
 7
Конг и Годзилла должны набить морду богу в трейлере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров»
 0
Marvel раскроет происхождение маньяка-злодея Мучителя, нового врага Человека-паука
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Когда хочешь сбежать от конца света и попадаешь в ад: анонс нового хоррор-триллера с очень звёздным составом
 
Кино Николас Галицин берёт в руки меч силы Хи-Мена в первом тизере фильма «Властелины вселенной»
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 19–25 января
 
Кино Перезапуску «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис нашли режиссёра
 
Четвёртый сезон «Ведьмака» получил после релиза не только худшие оценки, но и просмотры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 636: Необязательная задница
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
 
3Телеовощи – 635: Рыцарь в уязвимой позиции
 
5ЕВА – 670: Опыты по достижению бессмертия
 
1Ноль кадров в секунду – 615: Пошаговый Пёсель
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 
6ЕВА – 669: Объяснение сюжета
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru