Следующие серии «Рыцаря семи королевств» и «Индустрии» выйдут на два дня раньше на HBO Max

На этой неделе, 8 февраля, пройдёт Супербоул. В тот же день должны были состояться премьеры четвёртого эпизода сериала «Рыцарь семи королевств», а также пятого эпизода четвёртого сезона шоу «Индустрия». Из-за совпадения дат премьеры указанных серий перенесли. На канале HBO они по-прежнему выйдут 8 февраля, но на стриминговом сервисе HBO Max серии появятся на два дня раньше, 6 февраля.

«Рыцарь» дебютировал в январе и показал один из трёх лучших стартов сериалов на HBO Max. Всего в первом сезоне будет шесть серий. Но проект заранее продлили на второй сезон, который покажут в 2027 году.

Шоу основано на повестях Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла Мартина «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

Этим летом начнёт выходить третий сезон сериала «Дом Дракона», который является другим приквелом «Игры престолов». Его действие разворачивается до событий «Рыцаря». У «Дома Дракона» будет и четвёртый (заключительный) сезон. Он выйдет в 2028 году.