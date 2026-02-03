Конг и Годзилла должны набить морду богу в трейлере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Сервис AppleTV поделился полноценным трейлером второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Ролик, конечно, может нагло врать, но, похоже, титанических битв в новом блоке серий будет намного больше, чем в первом сезоне:

Премьера намечена на 27 февраля.

Трейлер уже в открытую говорит, что собирается устроить схватку с участием нескольких монстров сразу. Дурные людишки выпустили на волю такое чудовище, что победить Титана Икс можно только силами Кинг Конга и Годзиллы. Потому что мистер Икс практически бог, которому поклоняются морские жители. Фактически это сражение с Ктулху.