КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
1
СЕРИАЛЫ
589

Нами и Санджи появились на свежих постерах второго сезона шоу «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Уже в следующем месяце приключения хороших пиратов продолжатся во втором сезоне сериала «Ван-Пис». Команда Соломенной Шляпы вернётся на малые экраны 10 марта, когда на Netflix появятся все восемь новых эпизодов шоу. И к приближающейся премьере сериал обзавёлся двумя новыми постерами с участниками пиратской команды. На новых изображениях Нами и Санджи. Постеры складываются в одну пока неполную картинку. Позже должны выйти похожие изображения с другими центральными персонажами шоу.

Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис»

Сериал снят по манге «Ван-Пис». Она повествует о парне по имени Луффи, который стремится стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы.

Роль Луффи играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Двумя сезонами сериал не ограничится. В ноябре 2025 года стартовали съёмки третьего сезона.

Оригинальную мангу создал Эйитиро Ода. Работа публикуется с 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Она включает более 100 томов и продолжает выходить до сих пор. В 2022-м общий мировой тираж серии превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» является самой популярной мангой в истории.

Комментарии (1)

4Нико Робин появилась на новом постере продолжения сериала «Ван-Пис» 2Мисс Уэнсдэй показали на новом постере второго сезона шоу «Ван-Пис» 2Пираты и Тони Тони Чоппер в новом тизере второго сезона шоу «Ван-Пис»

24Трейлер «Крика 7» опять заставляет Сидни Прескотт бегать от Гоустфэйса 18«Чебурашка 2» привлёк в кинотеатры более 10 млн зрителей 1Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино 5«Монстры на каникулах» возвращаются: в производстве пятая часть серии мультфильмов Sony 12Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али опять оправятся в «Мир Юрского периода»

