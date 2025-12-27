Пираты и Тони Тони Чоппер в новом тизере второго сезона шоу «Ван-Пис»

Весной на Netflix со вторый сезоном вернётся сериал «Ван-Пис», основанный на одноимённой сверхпопулярной манге Эйитиро Оды. О грядущем возвращении напоминает и новой тизер шоу, опубликованный порталом Rotten Tomatoes. В ролике показан будущий участник команды Соломенной Шляпы и её врач Тони Тони Чоппер. Песонажа озвучивает Микаэла Гувер («Супермен»).
Продолжение сериала выйдет 10 марта 2026 года. В нём героические пираты продолжат своё путешествие в поисках легендарного сокровища. Во втором сезоне, как и в первом, восемь эпизодов.
Роль Луффи в шоу продолжает играть Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.
«Ван-Пис» дебютировал на Netflix 31 августа 2023 года и быстро был продлён. Сериал получит и третий сезон. Его съёмки уже начались.
