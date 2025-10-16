 
 
СЕРИАЛЫ
275

Второй сезон сериала «Ван-Пис» обзавёлся постером с новой локацией

Источник: Netflix

Второй сезон сериала «Ван-Пис» не перестаёт напоминать о себе новыми промо-материалами. У продолжения шоу появился свежий постер с Пиратами соломенной шляпы и новой локацией. Если точнее, на изображении город Виски-Пик на острове Кактуса.

Вместе с постером стриминговый сервис Netflix опубликовал и ещё один кадр с Зоро. Роль героя продолжает играть Макэню.

Второй сезон появится на Netflix когда-то в 2026 году. Он не станет последним из-за того, что проект заранее продлили на третий сезон.

Постеры сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»

Сериал основан на манге, которую с 1997 года публикует Эйитиро Ода. В августе 2022-го общий мировой тираж оригинальной работы превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Ранее стал известен хронометраж эпизодов первой половины пятого сезона «Очень странных дел». Это шоу закончится на Netflix в нынешнем году.

